Ucrânia anuncia retirada da cidade de Siversk, na região leste de Donetsk

As tropas ucranianas se retiraram da cidade de Siversk, no leste do país, informou o Estado-Maior nesta terça-feira (23), em meio à intensificação dos avanços russos na frente de batalha nos últimos meses.

"Para preservar a vida de nossos soldados e a prontidão de combate de nossas unidades, os defensores ucranianos se retiraram da localidade", declarou o Estado-Maior ucraniano no Telegram, acrescentando que os russos têm "uma vantagem significativa" em pessoal e equipamento.

Segundo essa fonte, os soldados russos "conseguiram avançar graças à sua superioridade numérica e à pressão constante exercida por pequenos grupos de ataque em condições climáticas difíceis".

As tropas de Moscou "têm uma vantagem significativa em termos de pessoal e equipamento e, apesar de sofrerem grandes baixas, continuam com suas operações ofensivas", acrescentou o Estado-Maior ucraniano.

Há menos de duas semanas, a Rússia reivindicou a captura de Siversk, um dos últimos redutos que impediam as forças russas de se aproximarem das principais cidades regionais ainda sob controle ucraniano: Kramatorsk e Sloviansk.

Com uma população de aproximadamente 11.000 habitantes antes da guerra, Siversk está agora praticamente destruída.

As forças russas se aproximaram da cidade por três frentes desde setembro de 2025, antes de romperem as defesas ucranianas locais entre novembro e dezembro, segundo analistas militares.

A Rússia, que ocupa cerca de 19% do território ucraniano, acelerou seus avanços na Ucrânia nos últimos meses, reivindicando principalmente a captura do importante centro logístico de Pokrovsk.

Em novembro, Moscou registrou seu maior avanço na frente ucraniana em um ano, de acordo com uma análise da AFP baseada em dados do Instituto para o Estudo da Guerra (ISW), que trabalha em conjunto com o Critical Threats Project (CTP), uma entidade ligada ao American Enterprise Institute, dois centros de estudos americanos especializados no estudo de conflitos.

