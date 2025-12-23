Assine
Ucrânia anuncia sua retirada da cidade de Siversk, na região leste de Donetsk

23/12/2025 13:32

As tropas ucranianas se retiraram da cidade de Siversk, no leste do país, informou o Estado-Maior nesta terça-feira (23), em meio à intensificação dos avanços russos na frente de batalha nos últimos meses. 

"Para preservar a vida de nossos soldados e a prontidão de combate de nossas unidades, os defensores ucranianos se retiraram da localidade", declarou o Estado-Maior ucraniano no Telegram, acrescentando que os russos têm "uma vantagem significativa" em pessoal e equipamento.

Tópicos relacionados:

conflito russia ucrania

