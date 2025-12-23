Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Israel prorroga possibilidade de proibir veículos de mídia considerados perigosos

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
23/12/2025 11:57

compartilhe

SIGA

O Parlamento israelense anunciou, nesta terça-feira (23), a prorrogação de uma lei que permite proibir a transmissão no país de qualquer veículo de comunicação estrangeiro considerado prejudicial à segurança nacional. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Essa legislação, aprovada em abril de 2024 durante a guerra entre Israel e o Hamas em Gaza, tinha como alvo principal a rede catari Al Jazeera, acusada pelas autoridades israelenses de servir como "canal de propaganda" para milicianos palestinos. 

A lei estava originalmente limitada ao estado de emergência declarado no início da guerra, desencadeado pelo ataque do Hamas ao território israelense em 7 de outubro de 2023. 

No entanto, em 1º de dezembro de 2025, o Knesset votou pelo fim desse estado de emergência. 

A emenda recentemente aprovada significa que a lei permanecerá em vigor por mais dois anos. 

De acordo com um comunicado divulgado pelo Knesset nesta terça-feira, a emenda "permite, sob uma disposição temporária válida até 31 de dezembro de 2027, a restrição de transmissões de veículos de comunicação estrangeiros que ameacem a segurança nacional". 

Segundo a lei, se o primeiro-ministro determinar que um veículo de comunicação estrangeiro representa uma ameaça à segurança nacional, o ministro das Comunicações pode ordenar que cesse as suas transmissões.

O ministro também está autorizado a fechar as instalações do veículo de comunicação, confiscar seus equipamentos de transmissão e bloquear seu site, de acordo com o projeto de lei publicado pelo jornal de esquerda Haaretz. 

A legislação exige que o primeiro-ministro consulte os órgãos de segurança, incluindo a polícia, antes de emitir uma proibição, embora um único parecer favorável seja suficiente. 

A liberdade de imprensa em Israel deteriorou-se desde o início da guerra em Gaza, caindo 11 posições no índice mundial da liberdade de imprensa de 2025 da organização Repórteres Sem Fronteiras, passando da 101ª para a 112ª posição entre 180 países avaliados em 2024.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

yif-tgg-jd/ser/hgs/mb/aa/yr

Tópicos relacionados:

conflito israel midia palestinos

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay