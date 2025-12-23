Isak ficará afastado por 2 meses após cirurgia, diz técnico do Liverpool
O atacante sueco Alexander Isak, do Liverpool, que sofreu uma fratura na fíbula no último fim de semana e passou por cirurgia, ficará afastado dos gramados por cerca de dois meses, disse o técnico da equipe inglesa, Arne Slot, nesta terça-feira (23).
O jogador de 26 anos se lesionou no sábado ao ser derrubado pelo zagueiro do Tottenham Micky van de Ven e saiu de campo mancando depois de ter marcado o primeiro gol da vitória por 2 a 1 dos 'Reds'.
"Essa entrada do Van de Ven, se você fizer dez vezes, em todas existe um risco sério de o outro jogador sofrer uma lesão grave", criticou Slot.
O Liverpool informou na segunda-feira que Isak passou por cirurgia para tratar uma lesão no tornozelo, que incluiu a fratura na fíbula.
"Será uma lesão longa, de dois meses. Então, sim, é uma grande decepção para ele. E para nós também", lamentou o treinador holandês.
Isak chegou ao Liverpool vindo do Newcastle no último dia da janela de transferências do meio do ano por 125 milhões de libras esterlinas (aproximadamente R$ 930 milhões na cotação atual).
Desde que foi contratado, seu desempenho está abaixo das expectativas, tendo marcado apenas três gols em 16 jogos.
O Liverpool já tinha uma ausência importante no ataque, a do egípcio Mohamed Salah, que está defendendo sua seleção na Copa Africana de Nações, disputada no Marrocos.
O holandês Cody Gakpo também está lesionado e só deve voltar no início de janeiro.
Slot tem como opções o francês Hugo Ekitiké, que marcou cinco gols nos últimos quatro jogos, e o italiano Federico Chiesa, que tem sido pouco utilizado nesta temporada.
Após um início de campeonato difícil, o Liverpool (29 pontos) está invicto há cinco partidas na Premier League. O time ocupa a quinta posição, com a mesma pontuação do Chelsea (4º), e está a dez pontos do líder Arsenal.
