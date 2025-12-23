'Nossas decisões são tomadas aqui', diz primeiro-ministro da Groenlândia

O primeiro-ministro de Groenlândia declarou nesta terça-feira (23) que as decisões sobre o futuro deste território autônomo seriam tomadas ali, depois que o presidente americano, Donald Trump, reiterou que os Estados Unidos precisam da ilha por "razões de segurança nacional".

"A Groenlândia é o nosso país. As nossas decisões são tomadas aqui", afirmou Jens-Frederik Nielsen em uma publicação no Facebook.

Desde seu retorno à Casa Branca em janeiro, Trump tem afirmado repetidamente que os Estados Unidos "precisam" deste território autônomo da Dinamarca, rico em recursos naturais, por razões de segurança, e não descartou o uso da força para anexá-lo.

No domingo, o mandatário nomeou o governador da Louisiana, Jeff Landry, como enviado especial para a Groenlândia, o que provocou indignação na Dinamarca, que convocou o embaixador dos EUA.

Em sua publicação, Nielsen disse sentir-se "triste" após ouvir o reiterado desejo de Trump de se apoderar do território.

"Estas palavras reduzem nosso país a uma questão de segurança e poder. Não é assim que nos vemos, e não é assim que podemos nem devemos ser descritos na Groenlândia", declarou.

Nielsen também agradeceu à população de seu país por enfrentar a situação com "calma e dignidade" e mostrou-se grato pelo apoio de outros líderes.

A Groenlândia "pertence ao seu povo" e "a Dinamarca é sua garantidora", declarou nesta terça-feira o presidente francês, Emmanuel Macron, que reiterou "o apoio da França à soberania e integridade territorial" do país e do território autônomo.

A maioria dos 57.000 habitantes da Groenlândia quer se tornar independente da Dinamarca, mas não deseja fazer parte dos Estados Unidos, segundo uma pesquisa realizada em janeiro.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

jll/hgs/avl/yr/fp