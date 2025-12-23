Assine
Internacional

Economia dos EUA surpreende e cresce 4,3% no 3º trimestre

23/12/2025 11:08

A economia dos Estados Unidos registrou um crescimento de 4,3% na projeção anual no terceiro trimestre de 2025, superando significativamente as expectativas dos analistas, de acordo com dados oficiais divulgados nesta terça-feira (23), com atraso devido à prolongada paralisação do governo.

Em comparação com o segundo trimestre, o aumento foi de 1,1%. O PIB foi impulsionado principalmente pelo aumento do consumo, pelas exportações e pelos gastos do governo, parcialmente compensados por uma queda nos investimentos, segundo o Departamento do Comércio.

Nos Estados Unidos, o Produto Interno Bruto (PIB) trimestral é medido com projeção anual, uma estimativa de 12 meses considerando as condições vigentes no momento da medição.

