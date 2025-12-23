Assine
Itália multa Ryanair em € 255 milhões por abuso de posição dominante

23/12/2025 09:34

A autoridade da concorrência italiana anunciou, nesta terça-feira (23), que multou a Ryanair em mais de 255 milhões de euros (R$ 1,6 bilhão) por supostamente abusar de sua posição dominante no mercado para impedir que as agências de viagens acessem seus serviços. 

A Ryanair afirmou em comunicado que recorrerá da decisão, classificando-a como "estranha" e "frágil". 

Essa ação ocorre um dia depois de o órgão antimonopólio ter multado a gigante americana de tecnologia Apple em 98 milhões de euros (R$ 638,4 milhões), acusando-a de abusar de sua posição dominante no mercado de aplicativos móveis. 

A AGCM declarou que a companhia aérea irlandesa de baixo custo utilizou uma "estratégia abusiva" que dificultou a combinação de voos da Ryanair com outros serviços por agências de viagens entre 2023 e pelo menos abril de 2025. 

"Essas práticas comprometiam a capacidade das agências de comprar voos da Ryanair e combiná-los com voos de outras companhias aéreas e/ou serviços de viagem adicionais, reduzindo assim a concorrência direta e indireta entre as agências", acrescentou o comunicado. 

A Ryanair defendeu suas políticas para agências de viagens como "favoráveis ao consumidor" em seu comunicado. "Esta decisão e multa são juridicamente frágeis e serão anuladas em recurso", acrescentou. 

A Itália já havia multado a Ryanair em três milhões de euros em 2019 por sua política de cobrar dos passageiros pela bagagem de mão. A multa foi posteriormente anulada por um tribunal administrativo.

