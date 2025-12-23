Assine
Internacional

Premiê australiano convidará presidente israelense para visita

AFP
AFP
AF
AFP
Repórter
23/12/2025 08:12

O primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, anunciou nesta terça-feira (23) que o presidente de Israel será convidado a visitar o país, após o atentado contra a comunidade judaica em Sydney.

"O primeiro-ministro Albanese informou ao presidente (Isaac) Herzog que, por recomendação do governo australiano, o governador-geral da Austrália enviará um convite, seguindo o protocolo, para que o presidente Herzog visite a Austrália o mais breve possível", publicou o chefe de Governo na rede social X.

Dois homens armados mataram 15 pessoas que participavam da festa de Hanukkah na praia de Bondi, em Sydney, em um atentado que as autoridades classificaram como terrorista.

Após o ataque de 14 de dezembro, Herzog pediu a Canberra para "combater a enorme onda de antissemitismo que afeta a sociedade australiana".

O gabinete do presidente israelense confirmou a conversa telefônica desta terça-feira com Albanese e afirmou que ele foi "convidado pelo governo australiano e pela comunidade judaica a visitar a Austrália".

A data da visita ainda não foi definida.

