Com gol de Salah nos acréscimos, Egito vence Zimbábue na estreia na Copa Africana
Com um gol nos acréscimos, o astro Mohamed Salah garantiu a vitória do Egito na estreia na Copa Africana de Nações-2025 nesta segunda-feira (22), no Marrocos.
Os 'Faraós', sete vezes campeões continentais, derrotaram a modesta seleção do Zimbábue por 2 a 1, em partida do Grupo B, disputada em Agadir.
Salah chegou ao Marrocos após não ter sido titular em cinco partidas consecutivas pelo Liverpool, o que gerou polêmica com o técnico holandês Arne Slot.
Seu futuro incerto em Anfield foi esquecido quando ele aproveitou uma bola perdida na área e superou o goleiro zimbabuano Washington Arubi, de 40 anos, com um chute preciso no canto (90'+1).
A expectativa era de uma estreia tranquila para o Egito mas não foi o que aconteceu. Prince Dube colocou o Zimbábue em vantagem aos 20 minutos, silenciando a torcida no estádio em Agadir.
Emmanuel Jalai cruzou a bola para a área, Dube dominou, girou e chutou rasteiro, superando o experiente goleiro Mohamed El Shenawy e mandando a bola para o fundo da rede, rente à trave.
O atacante do Manchester City, Omar Marmoush, empatou para os Faraós aos 63 minutos de jogo.
Marmoush se livrou da marcação, recebeu um passe, avançou rapidamente e finalizou com pouco ângulo para deixar tudo igual.
Os 'Faraós' pressionaram intensamente em busca do gol da vitória até que Salah apareceu nos acréscimos para frustrar o sonho do Zimbábue de uma estreia histórica.
A vitória deixa o Egito com três pontos na liderança do Grupo B, ao lado da África do Sul, que derrotou Angola por 2 a 1 em Marrakech, também nesta segunda-feira.
No Grupo A, que começou no domingo com a partida de abertura do torneio, na qual Marrocos derrotou Comores por 2 a 0, Mali e Zâmbia empataram em 1 a 1.
