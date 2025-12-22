Botafogo anuncia argentino Martín Anselmi como novo técnico

O argentino Martín Anselmi é o novo treinador do Botafogo, anunciou o clube carioca nesta segunda-feira (22), dias após a saída do italiano Davide Ancelotti.

Campeão da Copa Sul-Americana pelo Independiente del Valle, do Equador, Anselmi "assinou contrato de dois anos com o clube", informou o Botafogo em comunicado.

Ele estava sem clube desde junho, quando encerrou sua primeira experiência como treinador no futebol europeu, no Porto de Portugal, após a eliminação precoce dos 'Dragões' na primeira fase da Copa do Mundo de Clubes nos Estados Unidos.

Anselmi comandou a equipe portuguesa por seis meses. O argentino de 40 anos se apresentará no dia 4 de janeiro, especificou o Botafogo.

O alvinegro carioca terminou o Campeonato Brasileiro na sexta posição e disputará a Copa Libertadores de 2026. Na quarta-feira, o clube anunciou o fim do vínculo com Davide Ancelotti, filho do técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti.

Antes de sua passagem por Portugal, Anselmi comandou o Unión La Calera, no Chile, o Independiente del Valle e o Cruz Azul, no México.

Seus maiores sucessos foram a conquista da Copa Sul-Americana de 2022 e da Recopa Sul-Americana de 2023 pela equipe equatoriana.

Anteriormente, ele havia sido auxiliar técnico do espanhol Miguel Ángel Ramírez quando o clube conquistou a Sul-Americana de 2019, seu primeiro título internacional.

O Botafogo teve um desempenho irregular em 2025, após uma temporada brilhante em 2024, na qual conquistou o Brasileirão e a Libertadores.

