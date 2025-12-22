Fulham vence Nottingham Forest (1-0) e se afasta da zona de rebaixamento do Inglês

O Fulham se distanciou da zona de rebaixamento da Premier League e deixou o Nottingham Forest atolado na luta pela permanência na primeira divisão, após vencer por 1 a 0 com um pênalti convertido pelo atacante mexicano Raúl Jiménez nesta segunda-feira (22).

A equipe comandada pelo técnico português Marco Silva começou o dia apenas dois pontos acima do Forest, que ocupava a primeira posição acima da zona de rebaixamento, mas o gol de Jiménez no primeiro tempo, em Craven Cottage, colocou o Fulham 10 pontos à frente dos três últimos colocados.

Enquanto os temores de queda do Fulham diminuíram às vésperas do Natal, o Forest está apenas cinco pontos acima do West Ham, que atualmente ocupa a primeira posição na zona de rebaixamento para a Championship (segunda divisão).

O Nottingham Forest havia vencido seis de suas últimas oito partidas em todas as competições, e a vitória por 3 a 0 contra o Tottenham no último fim de semana era vista como um sinal de melhora sob o comando do novo técnico Sean Dyche.

Mas o Fulham interrompeu a boa sequência do Forest, ao se recuperar da derrota nas quartas de final da Copa da Liga Inglesa na semana passada diante do Newcastle.

O único gol da partida envolveu três brasileiros: Douglas Luiz (ex-Vasco) cometeu falta no ponta-esquerda Kevin (ex-Palmeiras) e o árbitro marcou pênalti. Raúl Jiménez cobrou com precisão, deslocando o goleiro John (ex-Botafogo).

Outro brasileiro, o atacante Igor Jesus (também ex-Botafogo), havia marcado dois gols em suas quatro partidas anteriores, mas passou em branco desta vez.

O Fulham não contou com Samuel Chukwueze, Alex Iwobi e Calvin Bassey, que estão representando a Nigéria na Copa Africana de Nações-2025, no Marrocos.

Mas isso não impediu que os 'Cottagers' conquistassem sua segunda vitória consecutiva na Premier League, após o triunfo sobre o Burnley no fim de semana anterior.

"Estamos muito felizes e satisfeitos com os três pontos. São importantíssimos para nós", disse Silva após a partida.

"Conversamos antes do jogo sobre a importância de voltarmos a vencer em casa e conquistarmos duas vitórias consecutivas no campeonato", comemorou o treinador.

--- Resultados da 17ª rodada do Campeonato Inglês e classificação:

- Sábado:

Newcastle - Chelsea 2 - 2

AFC Bournemouth - Burnley 1 - 1

Manchester City - West Ham 3 - 0

Wolverhampton - Brentford 0 - 2

Brighton - Sunderland 0 - 0

Tottenham - Liverpool 1 - 2

Everton - Arsenal 0 - 1

Leeds - Crystal Palace 4 - 1

- Domingo:

Aston Villa - Manchester United 2 - 1

- Segunda-feira:

Fulham - Nottingham 1 - 0

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Arsenal 39 17 12 3 2 31 10 21

2. Manchester City 37 17 12 1 4 41 16 25

3. Aston Villa 36 17 11 3 3 27 18 9

4. Chelsea 29 17 8 5 4 29 17 12

5. Liverpool 29 17 9 2 6 28 25 3

6. Sunderland 27 17 7 6 4 19 17 2

7. Manchester United 26 17 7 5 5 31 28 3

8. Crystal Palace 26 17 7 5 5 21 19 2

9. Brighton 24 17 6 6 5 25 23 2

10. Everton 24 17 7 3 7 18 20 -2

11. Newcastle 23 17 6 5 6 23 22 1

12. Brentford 23 17 7 2 8 24 25 -1

13. Fulham 23 17 7 2 8 24 26 -2

14. Tottenham 22 17 6 4 7 26 23 3

15. Bournemouth 22 17 5 7 5 26 29 -3

16. Leeds 19 17 5 4 8 24 31 -7

17. Nottingham Forest 18 17 5 3 9 17 26 -9

18. West Ham 13 17 3 4 10 19 35 -16

19. Burnley 11 17 3 2 12 19 34 -15

20. Wolverhampton 2 17 0 2 15 9 37 -28

smg/mw/aam/rpr