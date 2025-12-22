Wall Street espera encerrar o ano em alta

A bolsa de Nova York fechou em alta nesta segunda-feira (22), no início de uma semana curta pelas festividades de Natal, com investidores à espera de encerrar mais um ano de recordes em tom positivo.

O índice Nasdaq avançou 0,52%, o Dow Jones subiu 0,47% e o índice ampliado S&P 500 ganhou 0,64%.

"Tradicionalmente, confirmamos um aumento do otimismo no fim do ano", comentou à AFP Peter Cardillo, analista da Spartan Capital Securities.

Segundo Cardillo, o mercado quer acreditar em uma alta conhecida como "rali do Papai Noel", nas últimas cinco sessões do ano, a partir de quarta-feira, e que, em geral, favorece os investidores.

A praça nova-iorquina continuou a se beneficiar nesta segunda-feira do renovado interesse pelos gigantes da tecnologia, movimento iniciado no fim da semana passada.

"O setor de IA segue em boa forma, e os fabricantes de semicondutores têm um desempenho especialmente destacado hoje", afirmaram analistas da Briefing.com.

A gigante dos microchips Nvidia ganhou 1,49%, a Micron avançou 4,01%, a AMD subiu 0,71% e a Broadcom, 0,52%.

A Paramount Skydance avançou 4,29%, para 13,61 dólares, depois que o bilionário Larry Ellison, o terceiro homem mais rico do mundo, ofereceu sua garantia pessoal de 40,4 bilhões de dólares ao grupo liderado por seu filho David para a oferta de compra da Warner Bros Discovery (WBD), segundo um documento publicado nesta segunda-feira.

