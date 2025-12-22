Alexander Isak passa por cirurgia no tornozelo após sofrer fratura

O atacante sueco Alexander Isak, que sofreu uma fratura na fíbula no sábado durante uma partida da Premier League contra o Tottenham, passou por uma cirurgia no tornozelo, anunciou o Liverpool na noite desta segunda-feira (22), sem especificar a duração da ausência do jogador.

"Alexander Isak passou por uma cirurgia bem-sucedida hoje", escreveu o clube do Merseyside em um comunicado. Segundo o Liverpool, o jogador de 26 anos sofreu uma "lesão no tornozelo, incluindo uma fratura na fíbula". O centroavante "dará prosseguimento a sua recuperação... nenhuma data de retorno foi definida ainda", acrescentou o clube.

Contratado junto ao Newcastle no último verão europeu por uma quantia recorde de 145 milhões de euros (cerca de R$ 953 milhões pela cotação atual), Isak se lesionou ao marcar o primeiro gol no estádio do Tottenham, em jogo da 17ª rodada do campeonato inglês, após uma dividida com o zagueiro do 'Spurs', Micky van de Ven. O Liverpool acabou vencendo a partida por 2 a 1.

Após o jogo, o técnico do Liverpool, Arne Slot, não escondeu sua preocupação. "Se um jogador nem tenta voltar (para o campo), geralmente não é um bom sinal", disse ele.

Isak teve um início de temporada complicado no clube inglês. Em 16 partidas em todas as competições, marcou apenas três gols.

Sua transferência para o Liverpool no último verão europeu gerou uma queda de braço com o Newcastle, e o jogador se recusou a treinar com os 'Magpies'.

Em seguida, sofreu sua primeira lesão pelos 'Reds', na virilha, na partida da Liga dos Campeões fora de casa contra o Frankfurt, no final de outubro.

Sua ausência representa um problema adicional para Arne Slot, que já não conta com Mohamed Salah, que está disputando a Copa Africana de Nações com o Egito, e o holandês Cody Gakpo, que ainda se recupera de uma lesão muscular.

Para o ataque, ele agora só pode contar com o francês Hugo Ekitike e o italiano Federico Chiesa, que tem sido pouco utilizado nessa posição nesta temporada.

Após um início de temporada muito difícil, o Liverpool (29 pontos) está invicto há cinco partidas. O atual campeão inglês ocupa a quinta posição, empatado em pontos com o Chelsea.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

jw/aw/hpa/gk/chc/aam/cb