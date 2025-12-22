Assine
Real Madrid e Lyon chegam a acordo para empréstimo de Endrick

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
22/12/2025 18:52

Um "acordo" foi alcançado para o empréstimo do atacante brasileiro Endrick, que vinha tendo poucas oportunidades no Real Madrid, ao Lyon, da Ligue 1, informou à AFP uma fonte próxima ao assunto nesta segunda-feira (22), confirmando notícias divulgadas pela imprensa. 

A fonte, que pediu anonimato, não forneceu mais detalhes. 

Segundo o jornal esportivo L'Équipe, o clube 'merengue' e o Lyon concordaram com um empréstimo sem opção de compra, e a assinatura do contrato deve ocorrer em até 48 horas. O jornal esportivo espanhol Marca, por sua vez, destacou que o Real Madrid insistiu em um empréstimo simples, sem a opção de compra, já que continua acreditando no potencial do jovem atacante. 

Endrick, de 19 anos, participou de apenas três partidas desde o início da temporada. Com este empréstimo, o jogador da seleção brasileira espera aumentar suas chances de disputar a Copa do Mundo de 2026 na América do Norte, acrescentou o Marca.

De acordo com o L'Équipe, o Lyon, que atualmente ocupa a 5ª posição na Ligue 1 e lidera a Liga Europa, pagaria metade do salário do jogador pelos próximos seis meses, o que corresponde a um milhão de euros (cerca de R$ 6,57 milhões na cotação atual).

fjt-gk/ll/aam/cb

Tópicos relacionados:

bra esp fbl fra l1 transferts

overflay