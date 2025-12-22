Com 2 de David Neres, Napoli vence Bologna (2-0) e é campeão da Supercopa da Itália

O Napoli conquistou a supercopa da Itália pela terceira vez em sua história, depois dos títulos em 1990 e 2014, ao vencer o Bologna por 2 a 0 nesta segunda-feira (22), com dois gols do atacante brasileiro David Neres.

O time napolitano dominou completamente o primeiro tempo, criando diversas chances claras com Eljif Elmas (10'), Scott McTominay (30') e Leonardo Spinazzola (37'), até David Neres merecidamente abrir o placar aos 39 minutos com um golaço de fora da área.

Com seu jogo rápido e combinações ofensivas entre Elmas, McTominay, Neres e Höjlund, o Napoli atormentou a defesa do Bologna, que conseguiu apenas dois chutes a gol até o intervalo, ambos sem muito perigo para o goleiro Vanja Milinkovic-Savic.

No início do segundo tempo, apenas um minuto depois de o Bologna ter uma chance de empatar, o Napoli ampliou a vantagem quando Neres aproveitou uma saída perigosa com os pés do goleiro Federigo Ravaglia, desarmou o zagueiro John Lucumí e tocou com categoria para mandar a bola para as redes (57').

O time napolitano, que vinha de duas derrotas antes da Supercopa (contra o Benfica em Lisboa, pela Liga dos Campeões, e depois contra a Udinese, pela Serie A), se recuperou no torneio disputado na Arábia Saudita.

Na semifinal, na última quinta-feira, o atual campeão italiano venceu o defensor do título, o Milan, também por 2 a 0.

O Napoli vai receber 11 milhões de euros (cerca de R$ 72 milhões na cotação atual) de uma premiação total de 23 milhões (R$ 151 milhões), um valor recorde.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

chc/ma/dga/cb/aam