Alcaraz e João Fonseca farão 'revanche' em jogo de exibição em São Paulo

AFP
AFP
Repórter
22/12/2025 17:16

O número um do mundo, o espanhol Carlos Alcaraz, e a jovem promessa brasileira João Fonseca se enfrentarão em uma nova partida de exibição em dezembro do ano que vem, em São Paulo, anunciaram os organizadores nesta segunda-feira (22). 

No dia 8 de dezembro deste ano, Alcaraz e Fonseca se enfrentaram pela primeira vez em outro jogo de exibição nos Estados Unidos, no LoanDepot Park, em Miami, com vitória do espanhol por 5-7, 6-2 e 10-8. 

"Revanche em São Paulo (...). Vai ser um prazer receber você no Brasil, Carlitos!", publicou João Fonseca, de 19 anos, no Instagram. 

O carioca subiu da 145ª para a 24ª posição no ranking mundial da ATP em 2025. 

O 'São Paulo Super Match' acontecerá no dia 12 de dezembro de 2026, no Allianz Parque, estádio do Palmeiras.

Alcaraz, de 22 anos, dividiu todos os títulos dos torneios de Grand Slam de 2024 e 2025 com o italiano Jannik Sinner: quatro para cada um. Este ano, o espanhol venceu Roland Garros e o US Open.

