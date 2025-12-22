Colômbia começa a fumigar narcocultivos com glifosato usando drones

A Colômbia iniciará nesta semana a fumigação de narcocultivos com o herbicida glifosato a partir de drones em baixa altitude, informou o governo na segunda-feira (22), em meio à pressão dos Estados Unidos para que o país endureça suas políticas contra o tráfico de drogas.

Por recomendação do Ministério da Saúde e por ordem da Justiça, o país sul-americano suspendeu em 2015 a pulverização de glifosato por aviões agrícolas devido aos danos à saúde humana e às fontes de água.

A nova medida prevê que os drones voem a uma altura máxima de 1,5 metro sobre a planta de coca e realizem uma aspersão "controlada" para evitar que o produto químico afete populações ou ecossistemas, afirmou em entrevista coletiva o ministro interino da Justiça, Andrés Idárraga.

As comunidades são contrárias ao glifosato por temores em relação à saúde e porque ele destrói cultivos legais. Elas também denunciaram malformações após as aspersões.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) alerta para o possível efeito cancerígeno do herbicida.

O anúncio ocorre no momento em que Colômbia e Estados Unidos vivem seu pior momento, após décadas de cooperação no combate às drogas.

Washington retirou do país o certificado de aliado no combate ao narcotráfico e sancionou o presidente Gustavo Petro com duras medidas, por considerar que ele é indulgente com grupos armados que produzem cocaína.

A fumigação ocorrerá em redutos do narcotráfico onde as organizações armadas "estejam forçando os camponeses a plantar folha de coca", indicou Idárraga.

Petro, que sempre criticou o uso do glifosato quando era senador de oposição, mudou sua política a oito meses de deixar o poder, no momento em que a Colômbia bate recordes desse tipo de cultivo.

Idárraga afirmou que todos os trâmites estão em andamento para que, "no mais tardar na quinta ou na sexta-feira, a Polícia Nacional já inicie essas operações no país".

O ex-presidente Iván Duque (2018-2022) tentou retomar a pulverização aérea do herbicida, mas a Corte Constitucional impediu a medida em decisão favorável às comunidades camponesas, negras e indígenas que haviam apresentado ações judiciais.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

lv/sp/mr/lm/rpr