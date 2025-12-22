Serie A italiana desiste de levar jogo entre Milan e Como para Austrália

A transferência para a Austrália do jogo entre Milan e Como pelo Campeonato Italiano, marcado para o início de fevereiro, foi cancelada, anunciaram os organizadores nesta segunda-feira (22), após críticas ao projeto.

"O projeto para organizar em Perth a primeira partida de um campeonato europeu fora das fronteiras foi abandonado em mútuo acordo", informaram a Lega Serie A e as autoridades do estado da Austrália Ocidental em comunicado conjunto.

"Ambas as partes tomaram essa decisão devido a riscos financeiros incontrolados, condições de aprovação onerosas e problemas de última hora", acrescenta a nota, que não indica onde a partida será disputada.

O jogo da 24ª rodada da Serie A não poderá ser realizado em San Siro, casa do Milan, que será utilizado no início de fevereiro para a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina 2026 (de 6 a 22 de fevereiro).

"Apesar do respeito meticuloso e rigoroso pelo complexo processo de autorização, que durou vários meses (...) tornou-se impossível realizar o jogo Milan x Como em Perth no dia 8 de fevereiro", reagiu Ezio Simonelli, presidente da Lega Serie A.

Em outubro, a LaLiga espanhola desistiu de um projeto similar, que levaria o jogo entre Villarreal e Barcelona para Miami, nos Estados Unidos.

