Mali e Zâmbia estreiam com empate (1-1) na Copa Africana de Nações

O Mali, próximo adversário do Marrocos, país anfitrião da Copa Africana de Nações-2025, deixou escapar a vitória nos acréscimos contra a Zâmbia (1-1) em sua partida de estreia no torneio, nesta segunda-feira (22), em Casablanca.

Claramente superior em campo, a seleção malinesa desperdiçou um pênalti cobrado por El Bilal Touré no final do primeiro tempo (41'), antes de marcar um gol em que mostrou experiência e astúcia.

Os malineses cobraram um escanteio rapidamente, antes que a defesa zambiana pudesse se recompor, e o atacante Lassine Sinayoko, que joga no francês Auxerre, marcou o único gol de sua equipe (61').

Mas, depois de não transformar em gol as chances criadas, os malineses foram castigados nos acréscimos pelos 'Chipolopolo', que empataram em um contra-ataque finalizado com uma cabeçada de Patson Daka (90'+2).

Este resultado deixa o Marrocos isolado na liderança do Grupo A, graças à vitória por 2 a 0 sobre Comores no domingo, na partida de abertura do torneio.

O Mali, comandado pelo técnico belga Tom Sainfiet, considerado o principal adversário da seleção marroquina na chave, não pode mais cometer erros no confronto contra os 'Leões do Atlas' na sexta-feira, às 18h00 (horário de Brasília).

