Governo dos EUA suspende projetos de energia eólica no mar

O governo dos Estados Unidos anunciou, nesta segunda-feira (22), a suspensão de grandes projetos de energia eólica offshore em construção nos Estados Unidos por razões de "segurança nacional", a mais recente medida tomada pelo governo Trump contra as energias renováveis.

O secretário do Interior dos EUA, responsável, entre outras coisas, pelos recursos naturais, declarou a suspensão imediata "das licenças de operação para todos os grandes projetos de energia eólica offshore (em mar aberto) em construção nos Estados Unidos" após o Departamento da Defesa identificar "riscos à segurança nacional" associados a essas iniciativas.

