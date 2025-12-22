Assine
Internacional

Organização dos Jogos de Inverno resolve problema na produção de neve artificial na sede do snowboard

22/12/2025 13:52

Os problemas técnicos que afetaram a produção de neve artificial na semana passada em Livigno, sede das provas de snowboard e esqui estilo livre dos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina 2026, foram resolvidos, anunciou nesta segunda-feira (22) a empresa responsável pelas obras do evento.

No dia 16 de dezembro, o comitê organizador dos Jogos (6 a 22 de fevereiro) admitiu à AFP ter sofrido "um problema técnico" na produção de neve artificial, em uma sede que já é motivo de preocupação.

"Tínhamos planejado iniciar a produção de neve no dia 20 de dezembro. No dia 12 de dezembro, durante a noite (...) um cano se rompeu", explicou Fabio Massimo Saldini, CEO da SiMiCo, empresa responsável pela execução das obras, em comunicado.

"O problema foi resolvido em cinco dias e antecipamos a produção de neve", afirmou Saldini.

"Conseguimos garantir 28 mil metros cúbicos de neve por dia. Os 53 canhões estão funcionando perfeitamente e, até o momento, quase 160 mil metros cúbicos já foram produzidos no local", acrescentou.

Saldini também confirmou o compromisso de entregar o local até o dia 20 de janeiro, "para permitir o desenvolvimento de eventos-teste entre 20 e 25 de janeiro".

"Todos os problemas que surgiram, que fazem parte da gestão normal de projetos de construção, foram resolvidos muito bem, sem deixar qualquer vestígio", continuou.

No sábado, o presidente da Federação Internacional de Esqui (FIS), Johan Eliasch, opinou que os atrasos nos preparativos nas sedes dos Jogos Olímpicos, especialmente em Livigno, eram "inexplicáveis".

