Internacional

Ex-presidente argentina Kirchner se recupera bem após cirurgia para tratar uma peritonite

22/12/2025 13:40

A ex-presidente argentina Cristina Kirchner está se recuperando bem após ser submetida a uma cirurgia no fim de semana devido a uma peritonite aguda, segundo um boletim médico divulgado nesta segunda-feira (22). 

A paciente "permanece sem febre ou complicações neste momento", detalhou o comunicado da clínica Otamendi, na capital argentina, onde ela continua internada. 

Kirchner, de 72 anos, foi hospitalizada em caráter de urgência no sábado devido a fortes dores abdominais, após receber autorização judicial para a transferência de sua residência, onde desde junho cumpre pena de seis anos de prisão por corrupção. 

"A decisão de mantê-la hospitalizada permanece em vigor até a conclusão do tratamento necessário", concluiu o boletim médico. 

Kirchner domina a política argentina desde 2003, primeiro como primeira-dama, depois como presidente entre 2007 e 2015 e, mais tarde, como vice-presidente entre 2019 e 2023. 

Usando uma tornozeleira eletrônica, ela atualmente lidera o opositor Partido Justicialista, de seu apartamento em um bairro central de Buenos Aires.

Tópicos relacionados:

argentina politica saude

