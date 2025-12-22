Rússia 'reafirmou seu total apoio' à Venezuela diante do bloqueio dos EUA, diz chanceler venezuelano

A Rússia "reafirmou seu total apoio" à Venezuela diante do bloqueio imposto pelos Estados Unidos a petroleiros sancionados, em meio à sua mobilização militar no Caribe, declarou o chanceler venezuelano, Yván Gil, nesta segunda-feira (22).

O ministro afirmou que seu homólogo russo, Serguei Lavrov, "expressou firmemente a solidariedade da Rússia ao povo da Venezuela e ao presidente Nicolás Maduro Moros, e reafirmou seu total apoio diante das hostilidades contra o nosso país", segundo uma mensagem no Telegram.

