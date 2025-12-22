Apple melhora a interoperabilidade entre o iPhone e os acessórios Android

A Apple prepara a implementação de funções de interoperabilidade entre o iPhone e dispositivos concorrentes na Europa, uma abertura decorrente da aplicação da Lei dos Mercados Digitais (Digital Markets Act, ou DMA) recebida com satisfação por Bruxelas nesta segunda-feira(22).

O grupo integrou duas novas funcionalidades a uma atualização do iOS 26, o sistema operacional do iPhone, disponibilizada aos desenvolvedores na semana passada em versão “beta”, antes de seu lançamento ao público.

Estas novidades devem simplificar a vida dos usuários de iPhones que optarem por acessórios de outras marcas, principalmente as que funcionam com o Android, sistema operacional da Google.

Além da utilização de outros fones sem fios também será possível enviar notificações para 'smartwatches' de outro fabricante.

“Graças à aplicação da DMA, novas oportunidades surgirão para os usuários europeus”, elogiou um porta-voz da Comissão Europeia, o Executivo europeu.

Em março, a Comissão determinou que a Apple tomasse medidas para melhorar a interoperabilidade entre seus iPhones e acessórios de seus concorrentes, com base na DMA.

A regulamentação europeia, contestada desde o início pela Apple, busca evitar abusos de mercado por parte dos gigantes tecnológicos.

O grupo americano construiu um império sobre um ecossistema fechado, o qual controla em todos os parâmetros, em nome de exigências de segurança e da comodidade dos seus usuários, uma filosofia que se opõe às normas da DMA.

