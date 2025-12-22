Israel derruba edifício em Jerusalém Oriental e dezenas de palestinos ficam desabrigados

Equipes israelenses derrubaram, nesta segunda-feira (22), um prédio de quatro andares em Jerusalém Oriental e deixaram dezenas de palestinos desabrigados, uma demolição que, segundo ativistas, foi a maior na área neste ano.

A destruição do edifício "é parte de uma política sistemática que pretende deslocar à força os moradores palestinos e esvaziar a cidade de seus habitantes", afirmou em um comunicado o governo de Jerusalém, que depende da Autoridade Palestina.

O prédio ficava na área de Jerusalém anexada por Israel, no bairro de Silwan, perto da Cidade Antiga, tinha dezenas de apartamentos e quase 100 moradores.

"A demolição é uma tragédia para todos os moradores", declarou à AFP Eid Shawar, que vivia no edifício.

"Eles arrombaram a porta quando eu estava dormindo e disseram que só poderíamos nos vestir e pegar os documentos essenciais", afirmou Shawar, que tem cinco filhos.

Shawar e sua família terão que dormir no carro.

A demolição é a mais recente de uma série de residências destruídas pelas autoridades israelenses, sob a alegação de que as estruturas não tinham licença de construção.

No local da moradia, as máquinas continuavam operando nesta segunda-feira diante dos olhares dos moradores expulsos, que viram suas roupas e pertences espalhados pela rua.

O edifício foi construído em um terreno privado pertencente a palestinos, mas tinha uma ordem de demolição por não possuir licença, informaram ativistas.

Os palestinos enfrentam muitos obstáculos para obter licenças de construção devido às políticas restritivas de Israel, denunciam os ativistas, e o tema aumenta as tensões em Jerusalém Oriental e em toda a Cisjordânia.

