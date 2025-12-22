Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

China anuncia tarifas temporárias de até 42,7% para laticínios da UE

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
22/12/2025 06:32

compartilhe

SIGA

A China anunciou nesta segunda-feira (22) que implementará tarifas temporárias sobre alguns "produtos lácteos" da União Europeia (UE), uma medida que aumenta a tensão comercial com o bloco.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Os "depósitos tarifários", que variam entre 21,9% e 42,7%, entram em vigor na terça-feira (23) e afetam uma série de produtos, incluindo queijo fresco e processado, queijo azul e alguns tipos de leite e creme, informou o Ministério do Comércio de Pequim em um comunicado.

As autoridades chinesas iniciaram uma investigação sobre subsídios aos produtos em agosto de 2024, após um pedido da Associação Chinesa de Laticínios. A investigação terminará em fevereiro. 

O Ministério do Comércio da China afirmou que as conclusões preliminares indicam uma ligação entre os subsídios da UE e "danos substanciais" à sua indústria nacional de laticínios.

O anúncio das autoridades chinesas acontece após Pequim ter adotado na semana passada "tarifas antidumping" às importações de carne suína da UE por cinco anos. 

As tarifas entraram em vigor em 17 de dezembro e variam entre 4,9% e 19,8%, uma redução na comparação com as taxas temporárias de 15,6% a 62,4% que estavam em vigor desde setembro.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

mya/je/dan/an/sag/fp

Tópicos relacionados:

china comercio diplomacia tarifas ue

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay