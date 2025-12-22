Assine
Ator James Ransone, da série "The Wire", morre aos 46 anos

22/12/2025 06:20

O ator americano James Ransone, conhecido por sua interpretação do traficante de drogas Ziggy Sobotka na série "The Wire", morreu aos 46 anos, informaram as autoridades no domingo.

Segundo o Instituto Médico Legal do Condado de Los Angeles, Ransone cometeu suicídio.

O ator nasceu em Baltimore, Maryland, cenário principal de "The Wire", uma série do início dos anos 2000 sobre policiais e traficantes de drogas.

Ransone interpretou, durante 12 episódios, um trabalhador portuário que se tornou traficante na segunda temporada da premiada série.

Além de seu trabalho na televisão, Ransone participou de vários filmes, incluindo "It - Capítulo Dois" e "O Telefone Preto". 

