Governo anuncia sequestro de 18 militares em reduto da guerrilha no oeste da Colômbia

Pelo menos 18 militares colombianos foram sequestrados no domingo (21) por moradores do departamento de Chocó, no oeste do país, durante uma operação contra a guerrilha do ELN, informou o ministro da Defesa, Pedro Sánchez.

O ministro chamou a ação de "sequestro". Em uma mensagem na rede social X, ele afirmou que os militares "foram cercados por cerca de 200 pessoas e levados à força, contra a sua vontade, para uma área indígena".

As detenções de militares e policiais são frequentes na Colômbia, em zonas controladas por grupos armados e com pouca presença estatal.

As autoridades afirmam que as retenções contam com a participação de moradores, a maioria trabalhadores rurais, que atuam manipulados ou forçados pelas organizações ilegais que operam na região.

Sánchez disse que os militares estavam em uma zona rural do município de Carmen de Atrato, em Chocó, para uma operação contra o Exército de Libertação Nacional (ELN).

"As operações têm como propósito proteger a população civil — em especial as comunidades indígenas — das ameaças como o recrutamento de menores, o deslocamento forçado e outros fatos associados à violência", afirmou o ministro.

A governadora de Chocó, Nubia Córdoba, anunciou que, após "a retenção de 18 soldados que estavam no cumprimento de seus deveres legais, por parte da guarda indígena", ela convocou um "conselho de segurança extraordinário" para buscar a libertação dos militares.

Sánchez enfatizou que restringir o trabalho militar "coloca em grave risco as comunidades que precisam de mais proteção".

Em setembro, 72 militares foram retidos por centenas de moradores em Cañón del Micay, um reduto de produção da cocaína dominado por rebeldes dissidentes das extintas Farc.

Um mês antes, 33 militares foram libertados após três dias de sequestro no departamento de Guaviare.

Cenário de uma guerra interna de meio século que envolve guerrilhas, narcotraficantes e forças do Estado, a Colômbia vive sua pior crise de segurança na última década.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

pld/mvl/fp