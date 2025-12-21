Assine
Internacional

Forças dos EUA perseguem navio petroleiro no Caribe

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
21/12/2025 22:14

A Guarda Costeira dos Estados Unidos perseguia neste domingo, em águas do Caribe, um navio petroleiro supostamente sancionado, informou à AFP uma autoridade, no momento em que Washington aumenta a pressão sobre navios desse tipo ligados à Venezuela.

A "perseguição ativa" acontece um dia após a mesma força interceptar, pela segunda vez em duas semanas, um navio na costa da Venezuela.

"Os membros da Guarda Costeira dos Estados Unidos estão em perseguição ativa a um navio sancionado que participa da evasão ilegal de sanções pela Venezuela. Tem bandeira falsa e é alvo de uma ordem de interceptação judicial", afirmou à AFP um funcionário americano.

O navio foi identificado mais cedo pela imprensa dos Estados Unidos como o petroleiro Bella 1, que está sob sanções americanas desde 2024, por vínculos com o Irã e o grupo Hezbollah. Segundo o site TankerTrackers, ele se dirigia à Venezuela e não transportava carga.

As forças americanas se aproximaram do navio na noite de ontem e tentaram interceptá-lo, informou o jornal The New York Times, que citou funcionários não identificados.

Os Estados Unidos já interceptaram dois navios acusados de transportar petróleo venezuelano. O último deles, Centuries, foi parado ontem pela Guarda Costeira americana, em uma operação descrita por Caracas como "roubo e sequestro".

Uma análise da AFP constatou que o Centuries não constava da lista de empresas e indivíduos sancionados do Departamento do Tesouro americano.

ph/cha/cjc/mvl/lb

Tópicos relacionados:

conflito diplomacia eua venezuela

