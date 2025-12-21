EUA e Ucrânia celebram 'conversas produtivas' em Miami

Os enviados especiais dos Estados Unidos e da Ucrânia divulgaram um comunicado conjunto no qual celebram o que descrevem como "conversas produtivas e construtivas" em Miami, nas quais não houve, porém, um avanço aparente nos esforços para encerrar a guerra com a Rússia.

Representantes do alto escalão da Ucrânia, Rússia e de aliados europeus de Kiev passaram os últimos três dias no estado americano da Flórida, para uma série de conversas separadas organizadas por Steve Witkoff, enviado especial do presidente americano.

Apesar de uma série de reuniões de autoridades nas últimas semanas, não houve sinais claros de soluções iminentes para os principais obstáculos ao fim da guerra, que já dura quase quatro anos.

A ofensiva diplomática teve início depois que Washington apresentou, no mês passado, um plano de 28 pontos interpretado como um espelho das exigências do Kremlin. Ele foi reformulado após a participação da Ucrânia e de outros países europeus, mas seu conteúdo não foi divulgado.

"A delegação ucraniana realizou uma série de reuniões produtivas e construtivas com parceiros americanos e europeus", informaram separadamente Witkoff e o negociador-chefe da Ucrânia, Rustem Umerov, no X.

Os dois indicaram que uma reunião bilateral entre Estados Unidos e Ucrânia teve como foco o desenvolvimento e alinhamento de posições sobre "quatro documentos-chave": um "plano de 20 pontos", um "marco de garantias de segurança multilaterais", um "marco de garantias de segurança dos Estados Unidos à Ucrânia" e um "plano econômico e de prosperidade".

"Foi dada atenção especial à discussão dos cronogramas e dos próximos passos", ressaltaram as autoridades. Assessores de segurança nacional dos aliados europeus de Kiev "se somaram às discussões", acrescentam os comunicados.

A Presidência russa afirmou que não estava sendo preparada uma reunião trilateral com Estados Unidos e Ucrânia. O Kremlin ressaltou hoje que as propostas recentes de alterações no plano para encerrar a guerra eram inviáveis.

