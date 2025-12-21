Anfitrião Marrocos abre Copa Africana de Nações com vitória sobre Comores (2-0)

Marrocos, país anfitrião e grande favorito ao título, sofreu mais do que o esperado, mas acabou vencendo Comores por 2 a 0 na partida de abertura da Copa Africana de Nações de 2025, neste domingo (21), em Rabat.

Os jogadores comandados pelo técnico Walid Regragui, semifinalistas da Copa do Mundo de 2022 no Catar, foram frustrados durante quase uma hora pelo goleiro Yannick Pandor, que chegou a defender um pênalti cobrado por Soufiane Rahimi aos 11 minutos.

A resistência de Comores foi finalmente quebrada no início do segundo tempo (55') por Brahim Díaz, jogador hispano-marroquino do Real Madrid, e seu companheiro de equipe Ayoub El Kaabi selou a vitória aos 74 minutos com um belo gol de bicicleta após um cruzamento de Nayef Aguerd.

Achraf Hakimi, recentemente recuperado de uma lesão no tornozelo, ficou no banco de reservas, como era esperado, para esta partida de abertura do torneio.

O goleiro marroquino Yassine Bounou evitou o empate de Comores ao defender um chute de Rafiki Saïd (59').

"A partida transcorreu como imaginávamos, porque o jogo de abertura é sempre difícil para o país anfitrião devido a toda a expectativa", disse o técnico Walid Regragui.

"Estamos nos preparando para isso há dois anos, então havia muita tensão", acrescentou.

"O placar de 2 a 0 foi merecido, e poderíamos até ter marcado o terceiro gol se não tivéssemos relaxado um pouco nos últimos cinco minutos", concluiu.

Com a missão cumprida, apesar da falta de pontaria em alguns momentos, a seleção marroquina assume a liderança do Grupo A, que também conta com Mali e Zâmbia, seus próximos adversários.

Antes da partida, a única programada para este domingo na Copa Africana de Nações, a cerimônia de abertura do torneio aconteceu no moderno estádio Príncipe Moulay Abdellah, onde a chuva amenizou um pouco as festividades da noite.

O pontapé inicial simbólico foi dado por Moulay El-Hassan, príncipe herdeiro do reino marroquino diante de 60.180 espectadores.

Nas arquibancadas, a torcida marroquina criou uma atmosfera eletrizante e mostrou todo seu entusiasmo no início de uma competição na qual o Marrocos sonha com a conquista de seu segundo título continental, depois do obtido no distante ano de 1976.

Com este resultado Marrocos, a melhor seleção africana no ranking da Fifa (onde ocupa a 11ª posição), estendeu sua sequência de vitórias consecutivas para 19.

O torneio continua na segunda-feira com três partidas, incluindo a tão esperada estreia do Egito de Mohamed Salah contra o Zimbábue.

Esta edição da Copa Africana de Nações é a primeira a começar em um ano e terminar em outro, com a final marcada para 18 de janeiro em Rabat.

