Autoridades libertam 130 estudantes sequestrados na Nigéria
Autoridades da Nigéria conseguiram libertar 130 estudantes sequestrados por homens armados em uma escola católica em novembro, informou neste domingo (21) um porta-voz da Presidência.
O anúncio foi feito após a libertação de outros 100 alunos no começo do mês. "Outros 130 alunos sequestrados do estado de Niger foram libertados; não resta ninguém em cativeiro", afirmou Sunday Dare no X, em publicação acompanhada de uma foto que mostra crianças sorrindo.
No fim de novembro, centenas de estudantes e funcionários foram sequestrados no internato misto St Mary’s, no centro-norte do estado de Niger.
O número exato de sequestrados e dos que permanecem em cativeiro é desconhecido, mas a Associação Cristã da Nigéria (CAN) declarou que 315 estudantes e funcionários foram levados.
Um dos primeiros sequestros em massa na Nigéria ocorreu em 2014, quando jihadistas do Boko Haram capturaram 300 estudantes em Chibok. Uma década depois, o paradeiro de 90 delas é desconhecido.
A Nigéria, país mais populoso da África, com 230 milhões de habitantes, é dividida entre o norte, de maioria muçulmana, e o sul de predominância cristã.
