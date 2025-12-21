Tien sucede João Fonseca como campeão do NextGen Finals

O americano Learner Tien, número 28 do mundo e grande favorito, se sagrou campeão do ATP NextGen Finals neste domingo (21), em Jidá, na Arábia Saudita, sucedendo o brasileiro João Fonseca como vencedor deste torneio Masters para tenistas com menos de 20 anos.

Tien, de 20 anos, derrotou o belga Alexander Blockx (número 116 do ranking da ATP) na final com parciais de 4-3 (7/4), 4-2 e 4-1.

O californiano, que alcançou sua primeira final de ATP este ano em Pequim antes de conquistar seu primeiro título no circuito principal em Metz, na França, tem sido uma das revelações do tênis masculino em 2025, ano em que começou na 120ª posição do ranking mundial.

Tien também se vingou da derrota na final do NextGen Masters do ano passado, quando foi superado por João Fonseca, outro dos jovens tenistas mais promissores da atualidade.

Blockx chegou à final após vencer todas as quatro partidas disputadas nesta semana, enquanto Tien havia perdido uma.

A ATP utiliza esta competição para testar novas regras, como sets decididos por quem atinge quatro games vencidos em vez de seis, e um tempo de recuperação menor entre o primeiro e o segundo saque.

Tien é treinado pelo americano Michael Chang, ex-número dois do mundo, e junta o seu nome a uma prestigiosa lista de campeões desta competição, que foi criada em 2017 e inclui, entre outros, o espanhol Carlos Alcaraz e o italiano Jannik Sinner, atualmente os jogadores número um e dois do ranking mundial.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

chc/hpa/dr/raa/aam