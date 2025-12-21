Bayern de Munique goleia Heidenheim (4-0) antes da pausa da Bundesliga

Apesar de inúmeros desfalques, o Bayern de Munique goleou o modesto Heidenheim por 4 a 0 fora de casa, no último jogo da Bundesliga em 2025, neste domingo (21), pela décima quinta rodada da temporada, confirmando seu status de líder isolado.

Essa vitória, a décima terceira em quinze jogos do campeonato, garante matematicamente ao gigante bávaro o título simbólico de "campeão de inverno" (líder da Bundesliga ao final do primeiro turno).

O Bayern acumula 41 pontos em 45 possíveis e tem 9 pontos de vantagem sobre o segundo colocado, o Borussia Dortmund (32), que venceu o Borussia Mönchengladbach por 2 a 0 na sexta-feira.

A vantagem da equipe de Munique é de 12 pontos sobre o terceiro colocado, o Bayer Leverkusen, que venceu o agora quarto RB Leipzig por 3 a 1 fora de casa no sábado. O Leipzig também está 12 pontos atrás do líder e foi o grande perdedor do fim de semana entre os aspirantes ao título.

- Kane marca e dispara na artilharia -

Os números do Bayern são impressionantes, com 55 gols marcados até o momento, um recorde para esta fase da temporada.

Na partida deste domingo, o croata Josip Stanisic abriu o placar aos 15 minutos, e o francês Michael Olise ampliou aos 32, aquecendo o clima em uma tarde gelada (cerca de um grau Celsius).

Durante o segundo tempo, o Bayern manteve a vantagem sem grandes dificuldades, até os dois gols no final da partida, marcados pelo colombiano Luis Díaz (86'), que retornou após um período de descanso, e pelo inglês Harry Kane (90'+2).

Na artilharia do campeonato, Kane se isolou ainda mais na liderança, agora com 19 gols, onze a mais que um trio de perseguidores que inclui seu companheiro de equipe Luis Díaz, que tem sido um dos destaques em sua primeira temporada na Alemanha.

Kane já marcou 30 gols nesta temporada, incluindo os 5 que marcou na Liga dos Campeões da Uefa, os 5 na Copa da Alemanha e o gol que marcou na Supercopa da Alemanha.

- "Longo caminho pela frente" -

O técnico Vincent Kompany não pôde contar com vários jogadores nesta partida em Heidenheim, seja por suspensão (Konrad Laimer) ou lesão (Manuel Neuer, Joshua Kimmich).

Ele também sofreu com desfalques por doença (Sacha Boey, Aleksandar Pavlovic, Tom Bischof, Kim Min-jae), jogadores ainda em recuperação (Jamal Musiala) ou jogadores convocados para a Copa Africana de Nações (Nicolas Jackson).

"Nosso ano de 2025 tem sido incrível. Conseguimos manter a energia da equipe que começamos a construir na temporada passada. Sabemos que ainda temos um longo caminho pela frente até o final da temporada, mas estamos fazendo tudo o que precisamos fazer", comemorou Kompany.

As festividades de fim de ano proporcionam uma pausa de três semanas na Bundesliga, e o Bayern retomará a competição no dia 11 de janeiro (um domingo), contra o Wolfsburg, no encerramento da décima sexta rodada.

--- Jogos da 15ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Borussia Dortmund - B. Mönchengladbach 2 - 0

- Sábado:

Colônia - Union Berlin 0 - 1

Augsburg - Werder Bremen 0 - 0

Wolfsburg - Freiburg 3 - 4

Stuttgart - Hoffenheim 0 - 0

Hamburgo - Eintracht Frankfurt 1 - 1

RB Leipzig - Bayer Leverkusen 1 - 3

- Domingo:

Mainz - St Pauli 0 - 0

Heidenheim - Bayern de Munique 0 - 4

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 41 15 13 2 0 55 11 44

2. Borussia Dortmund 32 15 9 5 1 26 12 14

3. Bayer Leverkusen 29 15 9 2 4 33 20 13

4. RB Leipzig 29 15 9 2 4 30 19 11

5. Hoffenheim 27 15 8 3 4 29 20 9

6. Stuttgart 26 15 8 2 5 25 22 3

7. Eintracht Frankfurt 25 15 7 4 4 30 30 0

8. Union Berlin 21 15 6 3 6 20 23 -3

9. Freiburg 20 15 5 5 5 25 26 -1

10. Werder Bremen 17 15 4 5 6 18 28 -10

11. Colônia 16 15 4 4 7 22 24 -2

12. B. Mönchengladbach 16 15 4 4 7 18 24 -6

13. Hamburgo 16 15 4 4 7 16 25 -9

14. Wolfsburg 15 15 4 3 8 23 28 -5

15. Augsburg 14 15 4 2 9 17 28 -11

16. St Pauli 12 15 3 3 9 13 26 -13

17. Heidenheim 11 15 3 2 10 13 34 -21

18. Mainz 8 15 1 5 9 13 26 -13

