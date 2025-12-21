Aston Villa vence Manchester United (2-1) e se consolida em 3º na Premier League
compartilheSIGA
O Aston Villa sofreu mas garantiu a vitória por 2 a 1 contra o Manchester United neste domingo (21), estendendo sua impressionante sequência de vitórias para dez jogos consecutivos em todas as competições e consolidando sua terceira posição na Premier League após a décima sétima rodada.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
O time de Birmingham agora soma sete vitórias consecutivas no campeonato inglês e acumula 36 pontos, apenas um a menos que o Manchester City (2º) e três atrás do líder Arsenal.
Essas duas equipes venceram seus respectivos jogos no sábado, contra West Ham (3-0) e Everton (1-0), mas o Aston Villa manteve a calma mesmo sob pressão.
Além de perseguir os dois primeiros colocados, o Aston Villa também está abrindo uma vantagem cada vez maior sobre o quarto colocado Chelsea, que empatou no sábado contra o Newcastle e agora está sete pontos atrás dos três primeiros.
Já o Manchester United ocupa atualmente a sétima posição, dez pontos atrás do Villa e três pontos atrás da quarta colocação, que garante a vaga na Liga dos Campeões na Inglaterra.
O United dominou grande parte da partida deste domingo, mas o Aston Villa se mostrou mais eficiente.
Morgan Rogers abriu o placar pouco antes do intervalo com um chute colocado mandando a bola no ângulo (45').
Pouco depois, os 'Red Devils' empataram quando Patrick Dorgu roubou a bola de Matty Cash e tocou para o brasileiro Matheus Cunha, que superou o goleiro argentino Emiliano 'Dibu' Martínez (45'+3).
Mas Rogers voltou a ser o carrasco do United ao marcar o gol da vitória com outro chute colocado (57').
O United, sem Bruno Fernandes, que havia sido substituído no intervalo devido a um problema na coxa, teve boas chances nos últimos 30 minutos, mas não conseguiu evitar a derrota no Villa Park.
A décima sétima rodada da Premier League termina na segunda-feira com o confronto entre duas equipes que lutam para escapar do rebaixamento: Fulham (15º) e Nottingham Forest (17º).
--- Jogos da 17ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:
- Sábado:
Newcastle - Chelsea 2 - 2
AFC Bournemouth - Burnley 1 - 1
Manchester City - West Ham 3 - 0
Wolverhampton - Brentford 0 - 2
Brighton - Sunderland 0 - 0
Tottenham - Liverpool 1 - 2
Everton - Arsenal 0 - 1
Leeds - Crystal Palace 4 - 1
- Domingo:
Aston Villa - Manchester United 2 - 1
- Segunda-feira:
(17h00) Fulham - Nottingham
Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG
1. Arsenal 39 17 12 3 2 31 10 21
2. Manchester City 37 17 12 1 4 41 16 25
3. Aston Villa 36 17 11 3 3 27 18 9
4. Chelsea 29 17 8 5 4 29 17 12
5. Liverpool 29 17 9 2 6 28 25 3
6. Sunderland 27 17 7 6 4 19 17 2
7. Manchester United 26 17 7 5 5 31 28 3
8. Crystal Palace 26 17 7 5 5 21 19 2
9. Brighton 24 17 6 6 5 25 23 2
10. Everton 24 17 7 3 7 18 20 -2
11. Newcastle 23 17 6 5 6 23 22 1
12. Brentford 23 17 7 2 8 24 25 -1
13. Tottenham 22 17 6 4 7 26 23 3
14. AFC Bournemouth 22 17 5 7 5 26 29 -3
15. Fulham 20 16 6 2 8 23 26 -3
16. Leeds 19 17 5 4 8 24 31 -7
17. Nottingham 18 16 5 3 8 17 25 -8
18. West Ham 13 17 3 4 10 19 35 -16
19. Burnley 11 17 3 2 12 19 34 -15
20. Wolverhampton 2 17 0 2 15 9 37 -28
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
./bds/bdx/hpa/dr/raa/aam