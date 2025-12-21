Luís Castro desembarca em Porto Alegre para assumir como novo técnico do Grêmio

O técnico português Luís Castro, ex-treinador de Cristiano Ronaldo na Arábia Saudita e do Botafogo, chegou a Porto Alegre neste domingo (21) para assumir o comando do Grêmio.

O treinador português de 64 anos desembarcou nas primeiras horas da manhã no aeroporto internacional da capital do Rio Grande do Sul, onde foi recebido por dezenas de torcedores do Tricolor gaúcho.

"Me sinto muito honrado em representar o Grêmio, uma equipe e uma instituição de grande prestígio. Foi tricampeão da Libertadores, conquistou o título mundial, ganhou copas do Brasil e o Brasileirão", disse Castro, citado em comunicado do clube.

"É uma honra muito grande representar o Grêmio. Faremos tudo o que for possível e daremos o nosso melhor para alcançar o sucesso com responsabilidade e muito trabalho", acrescentou.

Castro, que assinou contrato até o final de 2027, retorna ao Brasil após ter comandado o Botafogo entre 2022 e 2023, antes de seguir para o Al-Nassr, na Arábia Saudita, para treinar Cristiano Ronaldo.

Ele não conquistou nenhum título à frente do time do craque português e deixou o comando do Al-Nassr em setembro de 2024, após uma sequência de resultados ruins.

Neste ano, continuou atuando no futebol árabe, desta vez como técnico do Al-Wasl, dos Emirados Árabes Unidos, clube com o qual rescindiu contrato em novembro, após quatro meses no cargo.

Defensor de um futebol ofensivo, o treinador português tem um currículo modesto, com destaque para o título do Campeonato Ucraniano conquistado com o Shakhtar Donetsk em 2020 e o título da segunda divisão portuguesa com o Porto B em 2016.

O Grêmio terminou o último Brasileirão na nona colocação, que garantiu a classificação para a fase de grupos da Copa Sul-Americana de 2026.

