Barça vence Villarreal (2-0) com gols de Raphinha e Yamal e mantém liderança no Espanhol

Durante meses, a partida entre Villarreal e Barcelona dominou as manchetes devido ao plano, agora abandonado, da LaLiga de transferir o jogo para Miami: a partida acabou sendo disputada neste domingo (21) no estádio do Villarreal, e os visitantes catalães venceram por 2 a 0.

Com esta décima sétima rodada, a última de 2025 na Espanha, o Barça mantém uma vantagem de quatro pontos sobre o segundo colocado Real Madrid, que venceu o Sevilla por 2 a 0 no sábado, e garantiu matematicamente o título não oficial e simbólico de "campeão de inverno" (líder da LaLiga ao final do primeiro turno).

A pressão foi quase imperceptível para o time 'blaugrana' no Estádio de la Cerámica, onde a equipe catalã abriu o placar logo aos 12 minutos com um pênalti sofrido e convertido pelo brasileiro Raphinha, que pouco depois quase marcou o segundo, acertando o travessão.

O líder do campeonato selou a vitória aos 63 minutos, quando Lamine Yamal aproveitou uma série de rebotes na área e desferiu um chute potente que acabou com as chances do 'Submarino Amarelo'.

O Villarreal chegou a empatar com um gol contra de Jules Koundé mas o lance foi anulado por impedimento. O time ainda foi prejudicado pela expulsão do jogador português Renato Veiga, que deixou a equipe da casa com dez homens aos 39 minutos.

O Barcelona, portanto, terá um final de ano tranquilo e duas semanas de completa calma antes de retomar a competição no sábado, 3 de janeiro, com o clássico contra o Espanyol.

Depois dessa partida, viaja para a Arábia Saudita para disputar a Supercopa da Espanha.

A única má notícia do jogo deste domingo foi a substituição de Koundé devido a um problema físico nos minutos finais, quando a vitória já estava garantida.

Já o Villarreal encerra um mês de dezembro decepcionante, no qual foi praticamente eliminado da Liga dos Campeões e ficou de fora da Copa do Rei após perder por 2 a 1 na última quarta-feira para o Racing de Santander, equipe da segunda divisão.

Além disso, perdeu sua posição no Top 3 da LaLiga, caindo para o quarto lugar e cedendo a terceira posição ao Atlético de Madrid, que venceu o Girona por 3 a 0 na partida deste domingo.

O Villarreal está agora dois pontos atrás do 'Atleti', sete do Real Madrid e a onze do líder Barcelona. No entanto, tem dois jogos a menos em relação a essas três equipes do topo da tabela.

- Atleti vence Girona -

Mais cedo, o Atlético de Madrid conquistou uma convincente vitória por 3 a 0 sobre o Girona.

Os 'rojiblancos' triunfaram na casa do modesto clube catalão (18º colocado, com 15 pontos) graças a um potente disparo de primeira do capitão Koke aos 13 minutos, um chute desviado do inglês Conor Gallagher (38') e o sexto gol da temporada de Antoine Griezmann, que entrou em campo aos 32 no segundo tempo e balançou a rede nos acréscimos (90'+2).

Marcos Llorente foi uma boa notícia ao voltar a ser titular do 'Atleti' após se recuperar de uma lesão.

O time de Madri obteve assim sua quarta vitória consecutiva em todas as competições em uma tarde relativamente tranquila no modesto estádio Montilivi, em Girona.

"Estou orgulhoso do trabalho que fizemos hoje", disse Koke à Movistar após a partida.

"A equipe está dando um passo à frente e fazendo o que precisa ser feito", acrescentou.

--- Jogos da 17ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Valencia - Mallorca 1 - 1

- Sábado:

Real Oviedo - Celta Vigo 0 - 0

Levante - Real Sociedad 1 - 1

Osasuna - Alavés 3 - 0

Real Madrid - Sevilla 2 - 0

- Domingo:

Girona - Atlético de Madrid 0 - 3

Villarreal - Barcelona 0 - 2

Elche - Rayo Vallecano

(17h00) Betis - Getafe

- Segunda-feira:

(17h00) Athletic Bilbao - Espanyol

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 46 18 15 1 2 51 20 31

2. Real Madrid 42 18 13 3 2 36 16 20

3. Atlético de Madrid 37 18 11 4 3 33 16 17

4. Villarreal 35 16 11 2 3 31 15 16

5. Espanyol 30 16 9 3 4 20 16 4

6. Betis 25 16 6 7 3 25 19 6

7. Celta Vigo 23 17 5 8 4 20 19 1

8. Athletic Bilbao 23 17 7 2 8 15 22 -7

9. Sevilla 20 17 6 2 9 24 26 -2

10. Getafe 20 16 6 2 8 13 18 -5

11. Elche 19 16 4 7 5 19 20 -1

12. Osasuna 18 17 5 3 9 17 20 -3

13. Rayo Vallecano 18 16 4 6 6 13 16 -3

14. Mallorca 18 17 4 6 7 19 24 -5

15. Alavés 18 17 5 3 9 14 20 -6

16. Real Sociedad 17 17 4 5 8 21 25 -4

17. Valencia 16 17 3 7 7 16 26 -10

18. Girona 15 17 3 6 8 15 33 -18

19. Real Oviedo 11 17 2 5 10 7 26 -19

20. Levante 10 16 2 4 10 17 29 -12

