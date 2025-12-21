Olympique de Marselha goleia e avança na Copa da França; Monaco elimina Auxerre

Após um gol do zagueiro argentino Leonardo Balerdi, que tirou o zero do placar, o Olympique de Marselha acelerou no segundo tempo e goleou o Bourg-en-Bresse Péronnas (da terceira divisão) por 6 a 0 neste domingo (21), garantindo assim a classificação para os 16-avos de final da Copa da França.

A goleada do OM dividiu as atenções com o único confronto entre duas equipes da primeira divisão nesta fase, no qual o Monaco venceu o Auxerre fora de casa por 2 a 1.

Mais tranquilo depois das recentes vitórias contra o Union Saint-Gilloise na Liga dos Campeões e contra o Monaco na Ligue 1, o Olympique de Marselha conseguiu vencer com tranquilidade uma partida que poderia ter se complicado.

A equipe marselhesa abriu o placar logo no início, com um gol de cabeça do capitão Balerdi numa cobrança de escanteio (8').

Mas só após o intervalo, os jogadores comandados pelo técnico Roberto De Zerbi ampliaram a vantagem com gols de Mason Greenwood (59'), Pierre-Emile Højbjerg (64'), Igor Paixão (66'), Bilel Nadir (77') e Tadjidine Mmadi (87').

Enquanto isso, o Monaco avançou na competição graças a dois gols do seu atacante dinamarquês Mika Biereth, garantindo a vitória por 2 a 1 em Auxerre.

O Auxerre respondeu ao primeiro gol do Monaco com um pênalti convertido por Assane Dioussé aos 30 minutos, mas o clube do Principado retomou a vantagem perto do fim da partida com outro gol de Biereth.

Um ponto negativo para o Monaco foi a lesão do atacante japonês Takumi Minamino, que precisou ser retirado do campo de maca após sofrer uma pancada no joelho.

Em outro confronto, o Nice, em crise há várias semanas, derrotou o Saint-Étienne por 2 a 1, encerrando uma péssima sequência de nove derrotas consecutivas.

Desde sexta-feira, a maior surpresa desta rodada de 32-avos de final, na qual as equipes da Ligue 1 entram na competição, foi a eliminação do Brest nos pênaltis contra o Avranches, uma equipe da quarta divisão (5 a 4 nas penalidades após um empate em 1 a 1).

O grande favorito Paris Saint-Germain não teve dificuldades no sábado: venceu por 4 a 0 fora de casa o Vendée Fontenay, time da quinta divisão.

-- Jogos com equipes da 1ª divisão da fase de 32-avos de final da Copa da França (horário de Brasília):

- Sexta-feira:

Les Herbiers (4ª) - (+) Angers (1ª) 0 - 0 (5-6 nos pênaltis)

(+) Avranches (4ª) - Brest (1ª) 1 - 1 (5-4 nos pênaltis)

(+) Lens (1ª) - Feignies Aulnoye (4ª) 3 - 1

- Sábado:

Biesheim (4ª) - Metz (1ª) 0 - 3

Lusitanos Saint-Maur (4ª) - (+) Lille (1ª) 0 - 1

Gosier (6ª) - (+) Lorient (1ª) 0 - 7

Lyon-La Duchère (5ª) - (+) Toulouse (1ª) 1 - 2

Raon-l'Étape (6ª) - (+) Paris FC (1ª) 0 - 3

Vendée Fontenay (5ª) - PSG (1ª) 0 - 4

- Domingo:

Bourg-en-Bresse (3ª) - (+) Olympique de Marselha (1ª) 0 - 6

(+) Nice (1ª) - Saint-Étienne (2ª) 2 - 1

Auxerre (1ª) - (+) Monaco (1ª) 1 - 2

(+) Strasbourg (1ª) - Dunkerque (2ª) 2 - 1

Concarneau (3ª) - (+) Nantes (1ª) 3 - 5

(13h30) Le Havre (1ª) - Amiens (2ª)

Rennes (1ª) - Les Sables Vendée (5ª)

(17h00) Lyon (1ª) - St Cyr Collonges au Mont d'Or (6ª)

(+): classificados para a próxima fase.

