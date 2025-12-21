Assine
Guerrilha ELN anuncia trégua na Colômbia devido ao Natal

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
21/12/2025 14:16

A guerrilha do ELN anunciou neste domingo(21) uma trégua "unilateral" na Colômbia frente às forças estatais para as festas de Natal e fim de ano, segundo um comunicado divulgado pelo grupo rebelde. 

A medida ocorre poucos dias após um ataque do Exército de Libertação Nacional (ELN) com drones e explosivos, que deixou sete soldados mortos e 30 feridos em uma base militar no norte do país. 

A direção nacional do ELN ordenou "a todas as suas estruturas não realizar operações militares ofensivas contra as Forças Armadas do Estado", indica o comunicado. 

O cessar-fogo começará em 24 de dezembro e se estenderá até 3 de janeiro de 2026. "Esclarecemos que não é política do ELN realizar operações militares que afetem a população", afirmou a guerrilha. 

Nesta semana, os rebeldes decretaram o confinamento de civis e ameaçaram as forças da ordem em regiões sob seu domínio. 

Os diálogos de paz entre o governo do presidente de esquerda Gustavo Petro e o ELN estão suspensos desde 2024. 

"Recebemos esta mensagem com certo alívio, mas também com angústia", escreveu no X Iris Marín, titular da Defensoria do Povo. Acrescentou que as ações do ELN provocam "danos substanciais à população civil". 

Para a defensora, o cessar-fogo "deveria incluir também as hostilidades com os outros grupos armados" em confronto com o ELN. 

Petro tentou negociar a paz com o ELN após sua chegada ao poder em 2022, como parte de uma política batizada de "paz total" para desmobilizar todos os grupos armados do país através do diálogo. 

No entanto, a maioria das aproximações congelaram sem maiores avanços, enquanto a oposição denuncia um fortalecimento das organizações ilegais.

