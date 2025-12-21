Assine
Dez corpos são encontrados em área de mata na Guatemala

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
21/12/2025 14:16

Pelo menos 10 corpos foram localizados nos últimos três dias em uma área de mata na periferia leste da Cidade da Guatemala, informaram neste domingo (21) socorristas.

A Guatemala é assolada pela criminalidade, principalmente pela atuação das temidas gangues Barrio 18 e Mara Salvatrucha (MS-13), consideradas "terroristas" pelo país centro-americano e pelos Estados Unidos.

Os corpos encontrados estavam em um barranco de uma estrada usada como lixão clandestino, onde criminosos costumam descartar cadáveres, segundo relatos dos bombeiros e da imprensa local.

O porta-voz dos bombeiros voluntários, Hans Lemus, disse a jornalistas que na sexta-feira foram encontrados dois corpos no local, motivo pelo qual as buscas continuaram com apoio de cães.

Lemus explicou que no sábado foram encontrados três corpos e uma ossada humana, e que neste domingo foram localizados outros quatro cadáveres "cobertos" por lençóis e sacos plásticos.

Até o momento, as autoridades de segurança não se pronunciaram sobre as descobertas.

No fim de outubro, socorristas encontraram nove corpos abandonados entre a vegetação sob uma ponte no município de Palencia, próximo à capital.

Quase metade da violência no país é atribuída pelas autoridades ao narcotráfico e às gangues que se dedicam à extorsão de comerciantes e empresários do transporte de passageiros.

Segundo números oficiais, a Guatemala fechou 2024 com uma taxa de homicídios de 16,1 por 100 mil habitantes, mais do que o dobro da média mundial.

Tópicos relacionados:

crime guatemala

