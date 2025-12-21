Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Christensen sofre lesão no joelho e vai desfalcar Barça por vários meses

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
21/12/2025 13:52

compartilhe

SIGA

O zagueiro dinamarquês do Barcelona, Andreas Christensen, sofreu uma lesão grave no joelho esquerdo, conforme anunciou o clube espanhol neste domingo (21) e, segundo a imprensa, ele ficará afastado dos gramados por vários meses. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Andreas Christensen sofreu uma ruptura parcial do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, ocorrida acidentalmente após um movimento brusco durante o treino de sábado", informou o Barça em um comunicado, sem especificar a possível duração da ausência do jogador. 

O ex-zagueiro do Chelsea, que perdeu quase toda a última temporada devido a diversas lesões, não precisará passar por cirurgia e deverá ficar afastado por um período de três a quatro meses, segundo a imprensa catalã.

A não ser que ocorra uma surpresa, o zagueiro de 29 anos desfalcará a seleção dinamarquesa na semifinal da repescagem das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 contra a Macedônia do Norte, em março. 

A ausência de Christensen deixa o técnico do Barcelona, Hansi Flick, com apenas dois zagueiros de ofício, Pau Cubarsí e Eric Garcia, embora o francês Jules Koundé, que geralmente atua como lateral-direito, também possa jogar nessa posição. 

A lesão de Christensen se soma ao afastamento temporário do capitão do Barcelona, Ronald Araujo, para preservar sua saúde mental, e à saída do veterano Iñigo Martínez antes do início da atual temporada, o que pode levar a diretoria do Barcelona a buscar reforços na próxima janela de transferências.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

ati/bde/pm/an/aam

Tópicos relacionados:

2026 den fbl wc

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay