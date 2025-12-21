Atlético de Madrid vence Girona com autoridade (3-0) e sobe para 3º no Espanhol

Com eficiência e amplo domínio, o Atlético de Madrid conquistou uma convincente vitória por 3 a 0 sobre o Girona neste domingo (21), pela 17ª rodada da LaLiga, subindo provisoriamente para a terceira posição.

Os 'rojiblancos', que agora somam 37 pontos, triunfaram na casa do modesto clube catalão (18º colocado, com 15 pontos) graças a um potente disparo de primeira do capitão Koke aos 13 minutos, um chute desviado do inglês Conor Gallagher (38') e o sexto gol da temporada de Antoine Griezmann, que entrou em campo aos 32 no segundo tempo e balançou a rede nos acréscimos (90'+2).

Marcos Llorente foi uma boa notícia ao voltar a ser titular do 'Atleti' após se recuperar de uma lesão.

O time de Madri obteve assim sua quarta vitória consecutiva em todas as competições em uma tarde relativamente tranquila no modesto estádio Montilivi, em Girona.

"Estou orgulhoso do trabalho que fizemos hoje", disse Koke à Movistar após a partida.

"A equipe está dando um passo à frente e fazendo o que precisa ser feito", acrescentou.

O time comandado pelo técnico argentino Diego Simeone ocupa temporariamente uma posição no Top 3, dois pontos à frente do Villarreal, que recebe o líder Barcelona neste domingo.

--- Jogos da 17ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Valencia - Mallorca 1 - 1

- Sábado:

Real Oviedo - Celta Vigo 0 - 0

Levante - Real Sociedad 1 - 1

Osasuna - Alavés 3 - 0

Real Madrid - Sevilla 2 - 0

- Domingo:

Girona - Atlético de Madrid 0 - 3

Villarreal - Barcelona

(14h30) Elche - Rayo Vallecano

(17h00) Betis - Getafe

- Segunda-feira:

(17h00) Athletic Bilbao - Espanyol

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 43 17 14 1 2 49 20 29

2. Real Madrid 42 18 13 3 2 36 16 20

3. Atlético de Madrid 37 18 11 4 3 33 16 17

4. Villarreal 35 15 11 2 2 31 13 18

5. Espanyol 30 16 9 3 4 20 16 4

6. Betis 25 16 6 7 3 25 19 6

7. Celta Vigo 23 17 5 8 4 20 19 1

8. Athletic Bilbao 23 17 7 2 8 15 22 -7

9. Sevilla 20 17 6 2 9 24 26 -2

10. Getafe 20 16 6 2 8 13 18 -5

11. Elche 19 16 4 7 5 19 20 -1

12. Osasuna 18 17 5 3 9 17 20 -3

13. Rayo Vallecano 18 16 4 6 6 13 16 -3

14. Mallorca 18 17 4 6 7 19 24 -5

15. Alavés 18 17 5 3 9 14 20 -6

16. Real Sociedad 17 17 4 5 8 21 25 -4

17. Valencia 16 17 3 7 7 16 26 -10

18. Girona 15 17 3 6 8 15 33 -18

19. Real Oviedo 11 17 2 5 10 7 26 -19

20. Levante 10 16 2 4 10 17 29 -12

