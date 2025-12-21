Homens armados matam nove pessoas na África do Sul

Homens armados mataram nove pessoas e feriram outras 10 em um ataque a tiros em um bar perto de Joanesburgo, a capital econômica da África do Sul, informou a polícia local neste domingo(21).

Cerca de 12 homens atacaram uma taberna em Bekkersdal, uma área de mineração de ouro a aproximadamente 40 quilômetros de Joanesburgo, pouco antes de 01h local (20h de sábado em Brasília), disse a corporação em um comunicado.

“Homens armados desconhecidos dispararam aleatoriamente contra algumas pessoas, em plena rua”, acrescentou a polícia.

A polícia detalhou que os agressores, a bordo de dois veículos, “abriram fogo contra os clientes de uma taberna e continuaram a atirar ao acaso ao fugir do local”.

A maioria estava armada com pistolas e um deles portava um fuzil de assalto AK-47, segundo declarou no local o subdelegado da polícia provincial, Fred Kekana, ao canal de televisão SABC.

“Ao que parece, depois de atirar nas vítimas, eles as revistaram. Roubaram seus objetos de valor, em particular seus telefones celulares”, precisou.

Entre os mortos está o motorista de um serviço de táxi que se encontrava do lado de fora do bar, acrescentou. A polícia iniciou a busca pelos atiradores.

A África do Sul, um país de 63 milhões de habitantes, sofre com elevadas taxas de criminalidade, incluindo uma das taxas de homicídio mais altas do mundo.

Entre abril e setembro, aproximadamente 63 pessoas foram assassinadas por dia neste país, o mais industrializado do continente.

