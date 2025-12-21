Assine
Ex-presidente argentina Kirchner foi operada por apendicite

AFP
AFP
21/12/2025 08:56

A ex-presidente argentina Cristina Kirchner foi operada no sábado devido a uma apendicite e se recupera “sem complicações”, informou o hospital Otamendi em um boletim médico. 

Kirchner havia sido internada no sábado nesse centro médico de Buenos Aires após apresentar dor abdominal. 

O estabelecimento informou que foi realizada uma cirurgia laparoscópica que confirmou o diagnóstico de “apendicite com peritonite localizada” e que a paciente se recupera “sem complicações pós-operatórias”. 

A ex-presidente havia sido transferida para o centro médico com autorização judicial desde seu apartamento em Buenos Aires, onde cumpre uma condenação de seis anos de prisão domiciliar por corrupção. 

Kirchner, de 72 anos, foi presidente da Argentina entre 2007 e 2015 e vice-presidente entre 2019 e 2023.

