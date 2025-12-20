Mbappé garante vitória do Real Madrid sobre Sevilla (2-0) e iguala recorde de CR7

Ao marcar de pênalti na vitória do Real Madrid por 2 a 0 sobre o Sevilla neste sábado (20), pela 17ª rodada do Campeonato Espanhol, Kylian Mbappé também se presenteou com um recorde no dia do seu aniversário, igualando a marca de Cristiano Ronaldo de maior número de gols marcados pelo clube em um único ano (59).

O craque português, ídolo de infância de Mbappé, alcançou esse feito em 2013, e seu sucessor francês passou o jogo inteiro tentando alcançá-lo.

Ao marcar o gol, ele imitou a icônica comemoração de CR7: uma corrida seguida de um salto com giro do corpo e os braços para baixo.

- "Igualei o meu ídolo" -

"Hoje é um dia especial, é o meu aniversário... o recorde é incrível, igualei o meu ídolo Cristiano Ronaldo, o melhor jogador da história do Real Madrid. A comemoração de hoje foi para ele, para o meu amigo e meu exemplo", disse o francês logo após a partida.

Seu gol de pênalti aos 86 minutos coroou seus esforços após diversas chances, principalmente uma por volta dos 15 minutos do segundo tempo, quando sua cabeçada foi desviada para o travessão pelo goleiro do Sevilla, o grego Odisseas Vlachodimos.

Para sua equipe, o gol trouxe alívio depois que Jude Bellingham havia colocado o Real Madrid em vantagem aos 39 minutos, cabeceando a bola de dentro da área para o fundo da rede, superando os defensores ao aproveitar uma falta cobrada por Rodrygo da lateral.

- Courtois, outro destaque -

No segundo tempo, o goleiro Thibaut Courtois fez várias defesas cruciais em uma partida equilibrada, até que o Sevilla ficou com dez jogadores em campo após a expulsão do brasileiro Marcão (69').

Este foi o segundo cartão vermelho para o Sevilla, já que o técnico argentino Matías Almeyda também havia sido expulso no intervalo por protestar com veemência.

Com 42 pontos, o Real Madrid está agora a apenas um ponto do líder Barcelona (43), que terá um difícil jogo no domingo, quando enfrentará o Villarreal (35 pontos), terceiro colocado na tabela.

Apesar da vitória, a tensão entre os torcedores e o time ficou evidente pelas vaias que ecoaram em vários momentos da partida, tanto no primeiro quanto no segundo tempo, durante os momentos de maior pressão do Sevilla.

"Tínhamos que vencer, a situação era complicada, então precisávamos dos três pontos e conseguimos, mas podemos jogar melhor", admitiu o técnico Xabi Alonso.

O clima de insatisfação, que começou no início deste mês com as derrotas em casa contra o Celta de Vigo e o Manchester City, ainda persiste, mesmo com a sequência de três vitórias (duas no campeonato espanhol e uma na Copa do Rei) desde então.

Xabi Alonso e seus jogadores agora podem desfrutar de uma pausa natalina, já que terão duas semanas até o próximo jogo, que será em 4 de janeiro, novamente no Bernabéu, contra outro time de Sevilha, o Betis, antes de viajarem para a Arábia Saudita para disputar a Supercopa da Espanha.

- Ano novo, treinadores novos -

Nos outros jogos deste sábado, o Celta de Vigo (7º) não conseguiu ir além de um empate em 0 a 0 fora de casa contra o Oviedo (19º), mas o ponto conquistado permite que a equipe suba provisoriamente para a sétima posição, logo abaixo da zona de classificação para as competições europeias.

Seu adversário asturiano evitou cair para a lanterna, posição ainda ocupada pelo Levante, que também empatou, em 1 a 1 contra a Real Sociedad.

Um pênalti convertido por Adrián De la Fuente nos acréscimos (90'+3) permitiu ao Levante evitar a derrota contra uma Real Sociedad que ocupa a décima sexta posição, apenas dois pontos acima da zona de rebaixamento.

Tanto Levante quanto Real Sociedad aproveitaram este sábado para anunciar seus novos treinadores: o português Luis Castro para o clube valenciano e o americano Pellegrino Matarazzo para a equipe basca.

O Osasuna, por sua vez, ganhou fôlego na luta contra o rebaixamento, subindo para a décima segunda posição após uma vitória por 3 a 0 sobre o Alavés (15º) em uma partida que foi equilibrada até os minutos finais. O croata Ante Budimir foi decisivo com dois gols (72' e 81', de pênalti), antes de Raúl García (90'+3) marcar o terceiro e último gol.

--- Jogos da 17ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Valencia - Mallorca 1 - 1

- Sábado:

Real Oviedo - Celta Vigo 0 - 0

Levante - Real Sociedad 1 - 1

Osasuna - Alavés 3 - 0

Real Madrid - Sevilla 2 - 0

- Domingo:

(10h00) Girona - Atlético de Madrid

(12h15) Villarreal - Barcelona

(14h30) Elche - Rayo Vallecano

(17h00) Betis - Getafe

- Segunda-feira:

(17h00) Athletic Bilbao - Espanyol

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 43 17 14 1 2 49 20 29

2. Real Madrid 42 18 13 3 2 36 16 20

3. Villarreal 35 15 11 2 2 31 13 18

4. Atlético de Madrid 34 17 10 4 3 30 16 14

5. Espanyol 30 16 9 3 4 20 16 4

6. Betis 25 16 6 7 3 25 19 6

7. Celta Vigo 23 17 5 8 4 20 19 1

8. Athletic Bilbao 23 17 7 2 8 15 22 -7

9. Sevilla 20 17 6 2 9 24 26 -2

10. Getafe 20 16 6 2 8 13 18 -5

11. Elche 19 16 4 7 5 19 20 -1

12. Osasuna 18 17 5 3 9 17 20 -3

13. Rayo Vallecano 18 16 4 6 6 13 16 -3

14. Mallorca 18 17 4 6 7 19 24 -5

15. Alavés 18 17 5 3 9 14 20 -6

16. Real Sociedad 17 17 4 5 8 21 25 -4

17. Valencia 16 17 3 7 7 16 26 -10

18. Girona 15 16 3 6 7 15 30 -15

19. Real Oviedo 11 17 2 5 10 7 26 -19

20. Levante 10 16 2 4 10 17 29 -12

