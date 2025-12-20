Venezuela diz que Irã ofereceu apoio contra 'terrorismo' dos EUA

A Venezuela afirmou neste sábado que o Irã ofereceu sua cooperação "em todos os âmbitos" para enfrentar "a pirataria e o terrorismo internacional" dos Estados Unidos, após uma conversa por telefone entre os chanceleres dos dois países.

O Irã é um dos principais aliados internacionais do presidente Nicolás Maduro, que denuncia um plano de Washington para tirá-lo do poder.

Os Estados Unidos mobilizaram uma frota militar no Caribe para realizar supostas operações contra o narcotráfico. Desde o começo do mês, interceptaram dois navios petroleiros que transportavam óleo cru venezuelano, como parte de um "bloqueio total" decretado pelo presidente Donald Trump.

O telefonema de hoje abordou "os acontecimentos recentes no Caribe, especialmente as ameaças, os atos de pirataria dos Estados Unidos e o roubo de navios carregados com petróleo venezuelano", informou o ministro das Relações Exteriores da Venezuela, Yván Gil.

"A Venezuela recebeu uma demonstração plena de solidariedade por parte do governo do Irã, assim como sua oferta de cooperação em todos os âmbitos para enfrentar a pirataria e o terrorismo internacional que os Estados Unidos buscam impor por meio da força militar", acrescentou o chanceler, após sua conversa com o colega Abbas Araghchi.

A relação entre Irã e Venezuela se estreitou com a chegada de Hugo Chávez ao poder e foi mantida por seu sucessor, Nicolás Maduro. O Irã já havia ajudado a Venezuela no passado, com o envio de combustível, alimentos e medicamentos.

China e Rússia, outros grandes aliados da Venezuela, também expressaram solidariedade a Maduro diante do destacamento americano.

afc/jt/cjc/lb