EUA intercepta novo petroleiro na costa da Venezuela
Os Estados Unidos interceptaram um novo navio petroleiro na costa da Venezuela, noticiou a imprensa americana, no momento em que o presidente Donald Trump aumenta a pressão sobre Caracas com um bloqueio petroleiro.
Forças americanas já haviam apreendido, na semana passada, um navio petroleiro na costa venezuelana, uma operação denunciada como "pirataria naval" pelo presidente da Venezuela, Nicolás Maduro.
Citando um funcionário americano e duas fontes do setor petrolífero venezuelano, o jornal The New York Times informou que a embarcação interceptada era um navio de bandeira panamenha que transportava óleo cru, havia partido recentemente da Venezuela e se encontrava em águas caribenhas.
A rede de TV CNN reportou que a operação foi apoiada pelo Exército dos Estados Unidos e ocorreu em águas internacionais. Consultados pela AFP, a Guarda Costeira dos Estados Unidos e o Pentágono não comentaram as informações e encaminharam as perguntas para a Casa Branca, que não respondeu até o momento.
Os Estados Unidos acusam Nicolás Maduro de chefiar uma rede de narcotráfico, e multiplicaram suas medidas econômicas e militares para pressionar Caracas. Maduro nega a acusação.
