Português Luis Castro é o novo técnico do Levante

O técnico português Luis Castro, recentemente demitido do comando do Nantes, da França, foi anunciado neste sábado (20) como o novo treinador do Levante, lanterna do Campeonato Espanhol.

"Luis Castro é um treinador analítico, com uma identidade reconhecível e um forte compromisso com um estilo de futebol ofensivo. Seu trabalho se destaca pelo desenvolvimento individual dos jogadores e pela capacidade de lapidar jovens talentos", destacou o clube valenciano em um comunicado.

O treinador português de 45 anos ganhou destaque na última temporada ao levar o Dunkerque ao quarto lugar da segunda divisão francesa e às semifinais da Copa da França.

Isso lhe rendeu a transferência para o Nantes, onde seus primeiros meses não corresponderam às expectativas, e ele foi demitido em 10 de dezembro, com o clube na zona de rebaixamento da Ligue 1.

Ele terá uma tarefa difícil no Levante, clube que ocupa a última posição entre os vinte times da primeira divisão espanhola.

A equipe 'granota' tem 10 pontos em 16 jogos disputados e está a seis pontos da zona de permanência na elite.

O técnico Julián Calero foi demitido pelo Levante no final de novembro. Desde então, o clube vinha sendo comandado interinamente por Álvaro Del Moral, que, com a chegada de Luis Castro, retornará ao seu cargo na filial do time.

Neste sábado, o Levante conquistou um ponto nos acréscimos, empatando em 1 a 1 com a Real Sociedad pela 17ª rodada do Campeonato Espanhol.

