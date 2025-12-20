Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Português Luis Castro é o novo técnico do Levante

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
20/12/2025 18:34

compartilhe

SIGA

O técnico português Luis Castro, recentemente demitido do comando do Nantes, da França, foi anunciado neste sábado (20) como o novo treinador do Levante, lanterna do Campeonato Espanhol. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Luis Castro é um treinador analítico, com uma identidade reconhecível e um forte compromisso com um estilo de futebol ofensivo. Seu trabalho se destaca pelo desenvolvimento individual dos jogadores e pela capacidade de lapidar jovens talentos", destacou o clube valenciano em um comunicado. 

O treinador português de 45 anos ganhou destaque na última temporada ao levar o Dunkerque ao quarto lugar da segunda divisão francesa e às semifinais da Copa da França. 

Isso lhe rendeu a transferência para o Nantes, onde seus primeiros meses não corresponderam às expectativas, e ele foi demitido em 10 de dezembro, com o clube na zona de rebaixamento da Ligue 1. 

Ele terá uma tarefa difícil no Levante, clube que ocupa a última posição entre os vinte times da primeira divisão espanhola.

A equipe 'granota' tem 10 pontos em 16 jogos disputados e está a seis pontos da zona de permanência na elite.

O técnico Julián Calero foi demitido pelo Levante no final de novembro. Desde então, o clube vinha sendo comandado interinamente por Álvaro Del Moral, que, com a chegada de Luis Castro, retornará ao seu cargo na filial do time. 

Neste sábado, o Levante conquistou um ponto nos acréscimos, empatando em 1 a 1 com a Real Sociedad pela 17ª rodada do Campeonato Espanhol.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

chc/bdx/dr/pm/aam

Tópicos relacionados:

esp fbl fra por

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay