EUA, Catar, Egito e Turquia pedem moderação em Gaza

20/12/2025 17:46

Estados Unidos, Catar, Egito e Turquia pediram neste sábado às partes que acordaram um cessar-fogo na Faixa de Gaza que cumpram suas obrigações e ajam com moderação, informou o enviado especial americano, Steve Witkoff, após conversas na cidade de Miami.

Autoridades desses países se reuniram com Witkoff para revisar a primeira etapa do cessar-fogo, que teve início em 10 de outubro. "Reafirmamos nosso compromisso com a totalidade do plano de paz de 20 pontos do presidente Donald Trump, e pedimos a todas as partes que mantenham suas obrigações, exerçam moderação e cooperem com os mecanismos de monitoramento", publicou o enviado americano no X.

O encontro ocorreu em meio à tensão contínua envolvendo o cessar-fogo. A Defesa Civil da Faixa de Gaza informou que seis pessoas morreram ontem em um bombardeio israelense contra um abrigo, o que aumentou para 400 o número de palestinos mortos por fogo israelense desde a entrada em vigor do acordo.

Israel acusa repetidamente o Hamas de violar a trégua, e seu Exército informou que três soldados morreram no território palestino desde outubro.

A declaração de hoje destacou os avanços na primeira fase do acordo de paz, entre eles o aumento da ajuda humanitária, a devolução dos reféns do Hamas, as retiradas parciais de tropas e a redução das hostilidades.

overflay