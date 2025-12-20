Copa Africana de Nações será realizada a cada quatro anos a partir de 2028

A Copa Africana de Nações será realizada a cada quatro anos a partir da edição de 2028, uma mudança significativa em relação ao formato bienal atual, anunciou o presidente da Confederação Africana de Futebol (CAF), Patrice Motsepe, neste sábado (20).

Motsepe revelou que essa mudança faz parte de uma grande reestruturação do futebol no continente, "para garantir que o calendário do futebol global esteja em maior harmonia".

A realização da Copa Africana de Nações a cada dois anos é uma fonte vital de renda para as federações nacionais africanas, mas Motsepe afirmou que a introdução de uma Liga das Nações Africanas, semelhante à europeia, ajudará a impulsionar as finanças.

"Nosso foco agora está na atual Copa Africana de Nações, mas em 2027 iremos para a Tanzânia, Quênia e Uganda, e a próxima Copa Africana de Nações será em 2028", disse ele a repórteres na véspera da partida de abertura da edição de 2025 entre Marrocos e Comores.

"Após a Copa do Mundo de Clubes de 2029, realizaremos a primeira Liga das Nações Africanas... com premiações maiores, mais recursos e mais competitividade", explicou.

"Como parte dessa mudança, a Copa Africana de Nações passará a ser realizada a cada quatro anos", concluiu.

A Copa Africana de Nações tem sido tradicionalmente realizada de dois em dois anos desde a sua primeira edição em 1957, mas nos últimos 15 anos vem enfrentando dificuldades para encontrar uma brecha adequada no calendário global.

